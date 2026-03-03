Αποθέωσε Παυλίδη ο Μουρίνιο: «Κάνει φανταστική δουλειά στο να ανοίγει το παιχνίδι»

Με τα καλύτερα μίλησε ο Ζοσέ Μουρίνιο για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος βρήκε πάλι τον δρόμο για τα δίχτυα.

Ακόμα ένα γκολ πέτυχε με τη φανέλα της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης, στη νίκη με 2-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Ο Έλληνας φορ έφτασε τα 29 γκολ σε 44 παιχνίδια φέτος και ο Ζοσέ Μουρίνιο τον αποθέωσε, όχι μόνο επειδή είναι συνεπής στο σκοράρισμα, αλλά επειδή κάνει κι άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα.

«Ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική δουλειά. Γι’ αυτό λέω πως υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί ακόμη κι όταν δεν βρίσκουν δίχτυα. Νομίζω ότι ο Παυλίδης έκανε φανταστική δουλειά στο να ανοίγει το παιχνίδι, να "τραβάει" την άμυνα και να κινείται στην πλάτη των αμυντικών», τόνισε χαρακτηριστικά ο «Special One».



