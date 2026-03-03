Ολυμπιακός: Ενοχλημένος με τη χαλαρότητα ο Μεντιλίμπαρ και γκάζια ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκνευρίστηκε με την εικόνα του Ολυμπιακού τα τελευταία λεπτά του αγώνα στις Σέρρες.

Η εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα στις Σέρρες εξαγρίωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πανσερραϊκός δημιούργησε δύο καλές ευκαιρίες και πέτυχε ένα γκολ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν μια χαλαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, σαν να θεωρούσαν πως το παιχνίδι είχε τελειώσει.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, που πέρασε αλλαγή και συνήθως είναι δραστήριος και κινητικός, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Βάσκος τεχνικός δεν χαρίστηκε στους παίκτες του και στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, τους έβαλε τις φωνές και έκανε έντονες παρατηρήσεις. Και ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να… βασανίσει τους παίκτες του. Γιατί αυτό που τον ενόχλησε είναι η κακή νοοτροπία, την οποία έχει παρατηρήσει και σε άλλα παιχνίδια, ειδικά από παίκτες που δεν μπαίνουν συγκεντρωμένοι στο γήπεδο.

Ήδη σε κάποιες προπονήσεις που παρατήρησε μια χαλαρότητα από τους παίκτες του, έβαλε… γκάζια και αυτό αναμένεται να κάνει και μέσα στην εβδομάδα, ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.