Η Γιουβέντους θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Σπαλέτι

H διοίκηση των «μπιανκονέρι» είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας και έχει ξεκινήσει επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του.

Τις επόμενες ημέρες οι ιθύνοντες της Γιουβέντους θα έχουν συνάντηση με τον Σπαλέτι, προκειμένου να καθορίσουν τους στόχους για τη νέα σεζόν αλλά και την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας έως το 2028.

H τρέχουσα συμφωνία του Σπαλέτι με την Γιουβέντους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και οι άνθρωποι των «μπιανκονέρι» θέλουν να «δέσουν» τον πολύπειρο προπονητή για ακόμη δύο χρόνια.

Με τον Σπαλέτι στον πάγκο της η Γιουβέντους σε 27 αγώνες μετράει 14 νίκες, 7 ματς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ οι «μπιανκονέρι» έχουν ηττηθεί σε 6 ματς και βρίσκονται στην 6η θέση της Serie A.