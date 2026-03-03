Η Ολλανδία έκλεισε φιλικό με την Αλγερία στις 3 Ιουνίου

Η Ολλανδία θα παίξει στις 3 Ιουνίου φιλικό αγώνα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εναντίον της Αλγερίας στο Ρότερνταμ, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Θα είναι ο αποχαιρετιστήριος αγώνας της εθνικής Ολλανδίας πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να παίξει έναν ακόμη αγώνα προετοιμασίας πριν από την εναρκτήρια αναμέτρησή της στον 60 όμιλο με την Ιαπωνία στο Ντάλας στις 14 Ιουνίου. Η Αλγερία έχει κληρωθεί στον 10 όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με την Αργεντινή, την Αυστρία και την Ιορδανία.

Η Ολλανδία έχει μια άλλη χώρα της Βόρειας Αφρικής, την Τυνησία, στον όμιλό της και θα παίξει μαζί της στο Κάνσας Σίτι στις 25 Ιουνίου. Η εθνική Ολλανδίας θα παίξει δύο φιλικά αυτόν τον μήνα, εναντίον της Νορβηγίας στο Άμστερνταμ και του Ισημερινού στο Αϊντχόφεν.