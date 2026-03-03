Στο Παρίσι για εξετάσεις ο Μπαπέ: Δεν έχει προγραμματιστεί καμία χειρουργική επέμβαση

Ο Κιλιάν Mπαπέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο από τον Δεκέμβριο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι με το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης για να «αξιολογήσει την πρόοδο» του τραυματισμού του.

«Με αμοιβαία συμφωνία με τον σύλλογο, διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου του γόνατός του», δήλωσε η συνοδεία του Γάλλου αρχηγού σε δελτίο τύπου που εστάλη στο AFP.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν τίθεται θέμα χειρουργικής επέμβασης», ανέφερε η ίδια πηγή. «Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη βελτιστοποίηση της παρακολούθησής του και στην προετοιμασία του για την επιστροφή του στο παιχνίδι υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

Ο Μπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ρήξης στον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου από τα τέλη του 2025, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα των playoffs του Champions League την περασμένη Τρίτη (24/2) εναντίον της Μπενφίκα, αφού ένιωσε «επίμονο πόνο» κατά τη διάρκεια της προπόνησης.