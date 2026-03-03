Αρμπελόα για το κάζο της Ρεάλ: «Εγώ φταίω για το αποτέλεσμα, δεν θα ψάξω δικαιολογίες»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα μετά την ήττα-σοκ από την Χετάφε, ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας ωστόσο ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει κάτι στην μάχη του τίτλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εγώ φταίω για αυτή την ήττα. Δεν μας επηρέασε η απουσία των Μπαπέ-Μπέλιγχαμ, είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης έχουμε αρκετούς παίκτες για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Δεν θα ψάξω για δικαιολογίες.

«Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Απομένουν ακόμα 36 βαθμοί να διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Χάσαμε μόνο τέσσερις βαθμούς, μπορούμε να προλάβουμε. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Στόχος μας είναι να μαζέψουμε τους 36 βαθμούς που απομένουν. Πρέπει να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα στο Βίγκο. Κανείς δεν τα παρατάει. Μην κατηγορείτε τους παίκτες, εγώ φταίω».