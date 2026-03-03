Στον «αέρα» το Finalissima μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή!

Η διεξαγωγή στην Ντόχα, του αγώνα «Finalissima» μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέστειλε επ' αόριστον τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Ο αγώνας μεταξύ της νικήτριας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ισπανίας και της πρωταθλήτριας του Copa America Αργεντινής, έχει προγραμματισθεί για τις 27 Μαρτίου στο στάδιο «Lusail» της Ντόχα και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι ανυπομονούν ν’ απολαύσουν για ακόμη μία φορά τους αγαπημένους τους «αστέρες», όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανακοινώνει την αναβολή όλων των τουρνουά, των διοργανώσεων και των αγώνων, με ισχύ από σήμερα και μέχρι νεωτέρας”, αναφέρεται στην εχθεσινή (1/3) ανακοίνωση, με την διευκρίνιση πως «Οι νέες ημερομηνίες για την επανέναρξη των διοργανώσεων θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω μέσω των επίσημων καναλιών της Ομοσπονδίας».

Βέβαια, η τελική απόφαση για μία πιθανή αναβολή του αγώνα ανήκει στους διοργανωτές της εκδήλωσης, την UEFA και την CONMEBOL.

Χώρες σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό από το Σάββατο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε επιτιθέμενο σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.