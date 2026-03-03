Με Παυλίδη η Μπενφίκα πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Ζιλ Βισέντε

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ανοίγει το σκορ, η Μπενφίκα πέρασε από την έδρα της Ζιλ Βισέντε (1-2), παραμένοντας «ζωντανή» στην μάχη του τίτλου.

Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Αντόνιο Σίλβα έπιασε την κεφαλιά, ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε την προβολή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1 της Μπενφίκα.

Στο 52ο λεπτό ο Ερνάντεθ ισοφάρισε σε 1-1 για την Ζιλ Βισέντε, όμως στο 73' ο Σέλντερουπ λύτρωσε την Μπενφίκα, χαρίζοντας στους «αετούς» ένα πολύτιμο τρίποντο στην μάχη για τον τίτλο.

Με αυτή τη νίκη η Μπενφίκα έφτασε τους 58 βαθμούς και βρίσκεται στην τρίτη θέση, με την 2η Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έχει 61 βαθμούς και την πρωτοπόρο Πόρτο 65.