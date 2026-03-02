Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα με Άρη, η αποθέωση του Τετέι και οι πανηγυρισμοί (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα από την άνετη νίκη επί του Άρη στην Λεωφόρο, με τις αντιδράσεις πάγκου και εξέδρας να ξεχωρίζουν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη μεγάλης σημασίας κόντρα στον Άρη, επικρατώντας με 3-1 στην Λεωφόρο και πιάνοντας τον Λεβαδειακό στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας και ματς λιγότερο.

Μία ημέρα μετά το ματς, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα, στο οποίο φαίνονται οι αντιδράσεις παικτών, πάγκου και εξέδρας σε όλη την εξέλιξη του αγώνα.

Φυσικά ξεχωρίζουν οι πανηγυρισμοί στα γκολ αλλά και η αποθέωση κάποιον παικτών, με αποκορύφωμα τον Ανδρέα Τετέι την ώρα που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το βίντεο: