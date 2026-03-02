Ο μικρός Σέζνι προκάλεσε τον πατέρα του από τα 11 βήματα, με θεατή τον Φλικ

Ο νεαρός, που παίζεις στις ακαδημίες των «Μπλαουγκράνα», επισκέφθηκε την προπόνηση της πρώτης ομάδας και δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις ικανότητές του απέναντι στον πατέρα του.
Η δοκιμασία ήταν οι εκτελέσεις πέναλτι, με τον μικρό να στήνει την μπάλα στην άσπρη βούλα και να προσπαθεί να σκοράρει.
Ο Πολωνός τερματοφύλακας, πάντως, δεν έκανε πίσω. Παρά τι προσπάθειες του Λίαμ, ο Σέζνι αντέδρασε με τα γνωστά του αντανακλαστικά και κατάφερε να αποκρούσει όλες τις εκτελέσεις, αποδεικνύοντας ότι το επίπεδο της πρώτης ομάδας παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.
Τη «μονομαχία» παρακολούθησε από κοντά και ο Χάνσι Φλικ, ο οποίος έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή.
Liam, le fils de Wojciech Szczesny, est passé à l’entraînement de l’équipe aujourd’hui, sous le regard attentif de Hansi Flick 🫡 pic.twitter.com/PTNaOBbonm— Blaugranation (@blaugranation_) March 1, 2026