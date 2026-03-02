Παλιός Ολλανδός διεθνής παραδέχθηκε τον εθισμό του στα ναρκωτικά!

Ο Ντάριλ Γιάνμαατ ομολόγησε ότι μετά το τέλος της καριέρας του, η ζωή του πήρε μία άσχημη τροπή.

Φόρεσε την φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας 34 φορές, έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, φόρεσε -μεταξύ άλλων- τις φανέλες Φέγενορντ, Νιούκαστλ και Γουότφορντ.

Ωστόσο, ο Ντάριλ Γιάνμαατ ένιωσε ότι καταρρέει μόλις κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 32 ετών. Ο 36χρονος σήμερα παλαίμαχος Ολλανδός ομολόγησε στο ντοκιμαντέρ "Real Men Don't Cry", ότι μετά το τέλος της καριέρας του το 2022 εθίστηκε στην κοκαΐνη: "Έκανα μερικές πολύ λανθασμένες επιλογές στην ζωή μου και πόνεσε πολλούς κοντινούς μου ανθρώπους που με αγαπάνε", ήταν η ομολογία του.

Ο Γιάνμαατ περιέγραψε πως μετά το τέλος της καριέρας του, έπεσε σε μία μαύρη τρύπα, χάνοντας την ρουτίνα που είχε σε όλη του την ζωή.

Μία ανθρώπινη ομολογία σε μία σειρά ντοκιμαντέρ, όπου παλιοί Ολλανδοί ποδοσφαιριστές συζητούν ανοιχτά για προβλήματα που αφορούν την πνευματική υγεία, αλλά και την δυσκολία της μετάβασης σε μία διαφορετική ζωή, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας.