Κύπριος ρεπόρτερ στο SDNA: «Υπάρχει ανησυχία, ωστόσο όλοι αγώνες διεξάγονται κανονικά»

Ο δημοσιογράφος του ΡΙΚ, Πάνος Λάρκος, μεταφέρει στο SDNA το κλίμα και το αθλητικό σκηνικό που επικρατεί στην Κύπρο, έπειτα από την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και την επίθεση σε βρετανική βάση στο «νησί της Αφροδίτης».

Το…αποτύπωμά της (και) στην Κύπρο αφήνει η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο Ακρωτήρι μπήκαν στο «σημάδι» κι αποτέλεσαν στόχο των Ιρανών.

Μάλιστα ο Ιρανός στρατηγός, Εμπραχίμ Τζαμπαρί απείλησε με εκτόξευση πυραύλων κατά της Κύπρου, αναφέροντας τη μεταφορά αμερικανικών αεροσκαφών εκεί.

Για την ώρα πάντως, η αθλητική ζωή στο «νησί της Αφροδίτης» συνεχίζεται κανονικά, παρά την ανησυχία που επικρατεί για το τι μέλει γενέσθαι σύμφωνα με όσα μετέφερε στο SDNA ο Κύπριος ρεπόρτερ, Πάνος Λάρκος (ΡΙΚ).

«Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία κι ένας φυσιολογικός αναβρασμός με όλα συμβαίνουν. Μέχρι τώρα πάντως όλες οι αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται κανονικά στην Κύπρο.

Η Εθνική ομάδα γυναικών της Κύπρου έπαιξε την Δευτέρα (2/3) φιλικό παιχνίδι με τα Νησιά Φερόε στο γήπεδο (΄Δασάκι΄) του Εθνικού Άχνας που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Δεκέλεια όπου υπάρχουν βρετανικές βάσεις.

Κανονικά διεξάγεται και ο αγώνας Ομόνοια – Απόλλωνα Λεμεσού για το κυπριακό πρωτάθλημα με την ομοσπονδία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας την Τρίτη (3/3) δεν θα ανοίξουν τα σχολεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του Ακρωτηρίου, ενώ υπάρχουν κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος και γειτονικών χωριών που εγκατέλειψαν τις οικίες τους».