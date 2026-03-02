Κύπριος ρεπόρτερ στο SDNA: «Υπάρχει ανησυχία, ωστόσο όλοι αγώνες διεξάγονται κανονικά»

Το…αποτύπωμά της (και) στην Κύπρο αφήνει η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.
Οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο Ακρωτήρι μπήκαν στο «σημάδι» κι αποτέλεσαν στόχο των Ιρανών.
Μάλιστα ο Ιρανός στρατηγός, Εμπραχίμ Τζαμπαρί απείλησε με εκτόξευση πυραύλων κατά της Κύπρου, αναφέροντας τη μεταφορά αμερικανικών αεροσκαφών εκεί.
Για την ώρα πάντως, η αθλητική ζωή στο «νησί της Αφροδίτης» συνεχίζεται κανονικά, παρά την ανησυχία που επικρατεί για το τι μέλει γενέσθαι σύμφωνα με όσα μετέφερε στο SDNA ο Κύπριος ρεπόρτερ, Πάνος Λάρκος (ΡΙΚ).
«Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία κι ένας φυσιολογικός αναβρασμός με όλα συμβαίνουν. Μέχρι τώρα πάντως όλες οι αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται κανονικά στην Κύπρο.
Η Εθνική ομάδα γυναικών της Κύπρου έπαιξε την Δευτέρα (2/3) φιλικό παιχνίδι με τα Νησιά Φερόε στο γήπεδο (΄Δασάκι΄) του Εθνικού Άχνας που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Δεκέλεια όπου υπάρχουν βρετανικές βάσεις.
Κανονικά διεξάγεται και ο αγώνας Ομόνοια – Απόλλωνα Λεμεσού για το κυπριακό πρωτάθλημα με την ομοσπονδία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας την Τρίτη (3/3) δεν θα ανοίξουν τα σχολεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του Ακρωτηρίου, ενώ υπάρχουν κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος και γειτονικών χωριών που εγκατέλειψαν τις οικίες τους».