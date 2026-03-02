Premier League: Στο τραπέζι η επέκταση του VAR και στα κόρνερ

Η Premier League εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει τη δυνατότητα το VAR να παρεμβαίνει και στις φάσεις που οδηγούν σε κόρνερ, ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Sky Sports, η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος βλέπει την προοπτική διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του VAR, αξιοποιώντας τη σχετική έγκριση που δόθηκε από την IFAB στην τελευταία της συνεδρίαση.

Η IFAB άναψε το «πράσινο φως» ώστε κάθε λίγκα να αποφασίζει αν θα επιτρέψει τον έλεγχο του VAR σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για το αν η μπάλα βγήκε κόρνερ ή άουτ.

Εφόσον η Premier League κάνει αυτή την αλλαγή, οι εκτελέσεις κόρνερ θα ενταχθούν στο πλαίσιο των φάσεων που μπορούν να εξεταστούν μέσω βίντεο, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαιτησία.