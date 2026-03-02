Premier League: Στο τραπέζι η επέκταση του VAR και στα κόρνερ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Sky Sports, η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος βλέπει την προοπτική διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του VAR, αξιοποιώντας τη σχετική έγκριση που δόθηκε από την IFAB στην τελευταία της συνεδρίαση.
Η IFAB άναψε το «πράσινο φως» ώστε κάθε λίγκα να αποφασίζει αν θα επιτρέψει τον έλεγχο του VAR σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για το αν η μπάλα βγήκε κόρνερ ή άουτ.
Εφόσον η Premier League κάνει αυτή την αλλαγή, οι εκτελέσεις κόρνερ θα ενταχθούν στο πλαίσιο των φάσεων που μπορούν να εξεταστούν μέσω βίντεο, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαιτησία.