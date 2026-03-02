«Φρενίτιδα» για την επετειακή φανέλα: Ποιες είναι οι σκέψεις του ΠΑΟΚ και η... μαύρη που ακολουθεί

Μέσα σε μερικές ώρες, η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ εξαντλήθηκε και πολλοί ήταν εκείνοι που δεν πρόλαβαν να την προμηθευτούν. Παρ΄όλα αυτά οι Θεσσαλονικείς εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ακολουθεί και η δεύτερη της σεζόν, σε μαύρο χρώμα.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ, που κυκλοφόρησε χθες σε 2026 συλλεκτικά κομμάτια, εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, δημιουργώντας μία άνευ προηγουμένου ουρά έξω από την ασπρόμαυρη μπουτίκ.

Όπως είχε προγραμματιστεί, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν οι προπαραγγελίες για ακόμη 2026 τεμάχια της κοντομάνικης εκδοχής.

Από τον ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν πως, εφόσον και αυτή η παρτίδα εξαντληθεί και συνεχίσει να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τον κόσμο που δεν πρόλαβε να την αποκτήσει, θα προχωρήσουν σε νέα παραγγελία, με στόχο να καλυφθεί πλήρως η ζήτηση, αντιλαμβανόμενοι την «τρέλα» όλων των φιλάθλων να προμηθευτούν συλλεκτικές εμφανίσεις της ιστορικής σεζόν.

Παράλληλα, στο τέλος του μήνα αναμένεται η παρουσίαση της δεύτερης φανέλας της σεζόν. Θα είναι μαύρη, με λεπτομέρειες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, αναμένεται να κερδίσουν σε μεγάλο βαθμό τους φιλάθλους.