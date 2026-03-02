Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για ΟΦΗ

Με αμετάβλητο απουσιολόγιο ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν το μεσημέρι στο Κορωπί και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με όσους ήταν βασικοί κόντρα στον Άρη να κάνουν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Το πρόγραμμα των υπολοίπων περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι.

Τα γνωστά προβλήματα εξακολουθούν να ισχύουν, με τους Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρα να κάνουν ατομικό και τους Σιώπη και Πάλμερ-Μπράουν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εξ αναβολής αναμέτρησης της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας, ενώ θεραπεία έκαναν οι Σιώπης και Πάλμερ – Μπράουν».