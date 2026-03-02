Με «τεσσάρα» πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (0-4), παραμένοντας στο -3 από την κορυφή της Super League K17.

Κάθε παιχνίδι είναι «τελικός» για την Κ17 από εδώ και πέρα, με την ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα να αγωνίζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, μετά το «θρίλερ» με την ΑΕΛ και πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το 0-1 για τον Δικέφαλο έκανε ο Καλπάκης στο 40′, με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Χαλδέζου. Ο Χαλδέζος έβγαλε και τη σέντρα στο 49′, για να κάνει το 0-2 με το κεφάλι ο Σούβλατζης. Συνέχισε για το 0-3 ο Δουραλής στο 52′, μετά από πάσα του Ματέρα και τέλος, στο 59ο λεπτό ο Βλάχος με ατομική ενέργεια και σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

Με το νέο τρίποντο, ο Δικέφαλος έφτασε τους 43 βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές, όντας πλέον μόνος στη 2η θέση στο -3 από τον Παναθηναϊκό, ενώ την Κυριακή (8/3 13:00) υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας Κ17: Τσιρανίδης(60' Σπάχο), Κανάτας(70' Καλοπίσης), Φωτιάδης, Μπέντο(60' Μελέτσης), Βουνάτσος, Χ. Δέμος, Κουνάδης, Ζώης, Χαραλαμπάκος(70' Π. Δέμος), Δουρής, Χαριάδης(60' Κάππος)

ΠΑΟΚ Κ17: Νικολαΐδης, Μίσχος, Χαλδέζος (60′ Ψυρούκης), Τσιάλης, Καλπάκης (68′ Χατσίδης), Γκέρσος, Τεντολούρης (68′ Παπαδόπουλος), Δουραλής (60′ Φερράζ), Σούβλατζης (60′ Λούσκα), Ματέρα, Βλάχος