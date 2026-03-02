Παρακάμερα ΑΕΚ: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό και η... έκρηξη στο γκολ του Ρέλβας (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του αγώνα με τον Βόλο στον Πανθεσσαλικό στο οποίο έδωσαν το παρών 20.000 Ενωσίτες. Ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις στην εξέλιξη του ματς και η... έκρηξη στο γκολ του Ρέλβας στο 98'!

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Με τον κόσμο της να γράφει ιστορία, με περισσότερους από 20.000 οπαδούς να «υπογράφουν» τη μεγαλύτερη μετακίνηση για εκτός έδρας παιχνίδι στην Ελλάδα, η ΑΕΚ αντιμετώπισε το απόγευμα της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 για την 23η αγωνιστική της STOIXIMAN Super League 2025-26.



Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 14' με τον Κόμπα, όμως η ΑΕΚ απάντησε στο 34’ με κεφαλιά του Βάργκα, έπειτα από σέντρα του Μαρίν και στην εκπνοή του πρώτου μέρους είδε τον διαιτητή Τσιμεντερίδη να καταλογίζει πέναλτι υπέρ της και στη συνέχεια να το παίρνει πίσω, κατόπιν παρέμβασης του VAR Παπαδόπουλου.



Στο 61' συνέβη… το αντίθετο, με τον VAR να καλεί τον διαιτητή για να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Βόλου, το οποίο ο Ουρτάδο εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το 2-1. Στο 71' και το 82' ακυρώθηκαν γκολ των Βάργκα και Ρότα ως οφσάιντ, ενώ οι Κοϊτά (80') και Γιόβιτς (86') είδαν τις προσπάθειές τους να σταματούν στο δοκάρι. Τελικά, στο 90+8' ο Ρέλβας με ένα άπιαστο σουτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.



Η κάμερα του ΑΕΚ ΤV ήταν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης, καθώς και την εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στην πόλη του Βόλου και στο γήπεδο.