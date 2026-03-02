Άρης: Μέχρι αύριο, Τρίτη, οι εξετάσεις για Φαντικά

Ο Νοά Φαντικά ήταν ο άτυχος της Λεωφόρου, ο οποίος αντικαταστάθηκε με ενοχλήσεις στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό

Νέο πρόβλημα στον Άρη, με τον Νοά Φαντικά να αντικαθίσταται στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και να προκαλεί νέο πονοκέφαλο στον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο αμυντικός των κιτρινόμαυρων φαίνεται πως, σε πρώτη εκτίμηση, γλυτώνει τα χειρότερα, όμως εδώ και μέρες έχει μικροενοχλήσεις, και για την ακρίβεια από την προπόνηση της Παρασκευής ο παίκτης του Άρη, σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έκριναν πως μπορεί να αγωνιστεί στο χθεσινό παιχνίδι. Οι άνθρωποι του πάγκου είχαν συνεχώς τον νου τους στον Φαντικά και στην πρώτη φάση που ο ίδιος αισθάνθηκε πως δεν μπορεί να συνεχίσει είχαν έτοιμο τον Φρίντεκ για αλλαγή.

Ως αύριο ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από εξετάσεις, ώστε να εντοπιστεί το πρόβλημα και να κριθεί το διάστημα της απουσίας του, πάντως οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές.