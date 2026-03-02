Ασπρόμαυρο ντελίριο για την επετειακή φανέλα: Sold out η πρώτη παρτίδα!

Ανάρπαστη έχει γίνει η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ, με την πρώτη παρτίδα να γίνεται... αέρας σε λιγότερο από 24 ώρες!

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ κινούν γη και ουρανό για να αγοράσουν την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων και όπως σας ενημέρωσε κατά τη χτεσινή ημέρα το SDNA, ουρές κόσμου βρέθηκαν έξω από την μπουτίκ της Τούμπας προκειμένου να κάνουν μία εξ' αυτών δική τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, σήμερα (2/3) θα ήταν διαθέσιμες προς πώληση και στο ηλεκτρονικό store της ομάδας, ωστόσο, με τα κομμάτια να είναι λιγοστά μπροστά στις ανάγκες του κόσμου, όσοι... τυχεροί, πρόλαβαν πήραν! 2026 κομμάτια αριθμημένα με μακρύ μανίκι, έγιναν... sold out!

Όπως σημείωσε ο Δικέφαλος, την επόμενη εβδομάδα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας.