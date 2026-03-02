Το «τείχος» της Τούμπας - Ο ΠΑΟΚ δεν απειλείται στο... σπίτι του!

Εντυπωσιακά στατιστικά καταγράφει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στη φετινή Super League - Αήττητος, δέχεται γκολ ανά 4 αγώνες και δεν... απειλείται.

Το ματς κόντρα στους Αρκάδες δεν αποτέλεσε την εξαίρεση στον κανόνα, με τους ασπρόμαυρους να... επιστρέφουν στο πρωτάθλημα και να παίρνουν μία «σβηστή» νίκη με 2-0.

Μόλις τρία γκολ παθητικό σε 12 αγώνες

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίζει φέτος σταθερότητα που πέρυσι έλειπε, ειδικά απέναντι σε ομάδες της... δεύτερης ταχύτητας όπως ΟΦΗ, Καλλιθέα και Βόλο.

Σε 12 εντός έδρας αγώνες της φετινής Super League, η ομάδα έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ, δηλαδή ένα γκολ κάθε τέσσερις αγώνες. Οι μοναδικοί αντίπαλοι που κατάφεραν να σκοράρουν στην Τούμπα ήταν ο Άρης, ο Πανσερραϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά κανένας από αυτούς δεν απέτρεψε τον ΠΑΟΚ από το να βγει νικητής.

Δεν... απειλείται καν

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όμως είναι οι τελικές που δέχεται ο Δικέφαλος στο «κάστρο» του. Συνολικά 61 στα δώδεκα αυτά παιχνίδια, ενώ υπολείπεται μόνο το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, πριν την έναρξη των playoffs.

Κατά μέσο όρο λοιπόν, δέχονται πέντε τελικές ανά αγώνα, μία τελική κατά προσέγγιση ανά 18 λεπτά παιχνιδιού. Ένας ΠΑΟΚ που την περσινή σεζόν έμοιαζε «ικανός» να δεχτεί γκολ μέσα σε πέντε τελικές, όμως φέτος τα πράγματα είναι αλλιώς, κάτι που φαίνεται τόσο στο γήπεδο όσο και βαθμολογικά...

Αναλυτικά οι αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στη φετινή Super League και οι τελικές που δέχεται: