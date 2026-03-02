Μπαίνει στη 2η φάση η Γ’ Εθνική – Όσα προβλέπει η προκήρυξη

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη Γ’ Εθνική ολοκληρώθηκε και μπαίνει στη 2η φάση, με τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ.

Ολοκληρώθηκε χθες η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη Γ’ Εθνική και παρά τις εκκρεμότητες, την Παρασκευή (6/3) θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση για τη 2η φάση του πρωταθλήματος.

Βέβαια, υπάρχουν κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες ακόμα, καθώς στον 2ο όμιλο αναμένεται να εκδικαστεί η ένσταση της Βέροιας, ενώ και στον 5ο όμιλο αναμένεται η απόφαση του Διαιτητικού για επιστροφή βαθμών σε Νέα Αρτάκη, Διαγόρα Ρόδου και Δόξα Βύρωνα. Επίσης πρέπει να επικυρωθούν οι βαθμολογίες των έξι ομίλων.

Παράλληλα, οι ομάδες μεταφέρουν στη 2η φάση τους βαθμούς από την κανονική περίοδο, ωστόσο υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση στον 3ο όμιλο που είχε 13 ομάδες. Εκεί, θα αφαιρεθούν οι βαθμοί που είχαν πάρει οι υπόλοιπες ομάδες από τον Θεσπρωτό που αποβλήθηκε και τερμάτισε 13ος.

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, τρεις ομάδες έχουν ήδη υποβιβαστεί, καθώς οι 15 διεκδικούμενοι βαθμοί στα πλέι άουτ δεν τους αρκούν για παραμονή. Αυτές είναι ο Ορέστης Ορεστιάδας από τον 1ο όμιλο, η ΑΕ Ευόσμου από τον 2ο όμιλο και ο Γρανίτης Χανίων από τον 6ο όμιλο.

Όσα ορίζει η προκήρυξη

Όπως ορίζει η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής, η δεύτερη φάση περιλαμβάνει πλέι οφ και πλέι άουτ σε κάθε όμιλο. Οι ομάδες θα μεταφέρουν σε αυτό το ειδικό πρωτάθλημα τους βαθμούς που έχουν ήδη κατακτήσει. Στα πλέι οφ θα συμμετέχουν οι έξι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και στα πλέι άουτ οι έξι τελευταίες, σε πέντε μονά παιχνίδια.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις τελευταίες θέσεις σε κάθε όμιλο στα πλέι άουτ, θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα.

Στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, θα περάσουν οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, με τις πρωτοπόρες των τριών πρώτων ομίλων συν την καλύτερη δεύτερη να συνθέτουν έναν νέο όμιλο, όπως και οι πρώτες ομάδες των ομίλων 4-6, μαζί με τη καλύτερη ομάδα αυτών. Και από το νέο μίνι αυτό πρωτάθλημα, θα κερδίσουν την άνοδο στη Super League 2 οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

Δείτε τις βαθμολογίες των ομίλων

1ος όμιλος

2ος όμιλος

3ος όμιλος

4ος όμιλος

5ος όμιλος

6ος όμιλος