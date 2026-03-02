Poll: Ποια είναι η γνώμη σας για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 23ης αγωνιστικής;

Δεν έλειψαν οι αμφισβητούμενες φάσεις στα γήπεδα της Stoiximan Super League και το SDNA ανοίγει την κάλπη για να ψηφίσετε.

Η περισσότερη... σκόνη στα ματς της 23ης αγωνιστικής σηκώθηκε για τα χθεσινά παιχνίδια σε Πανθεσσαλικό Στάδιο και Λεωφόρο.

Στον Βόλο φωνάζουν τόσο οι γηπεδούχοι, όσο και η ΑΕΚ, με την περισσότερη κουβέντα να γίνεται για το αν υπήρξε παράβαση πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, το οποίο ζήτησε η Ένωση. Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης υπέδειξε αρχικά την εσχάτη των ποινών, ωστόσο κλήθηκε στο VAR για να αλλάξει την απόφασή του, όπως κι έγινε.

Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού-Άρη οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονται για πέναλτι του Λαφόν στον Αλφαρέλα στα τελευταία λεπτά, με το σκορ στο 3-1, με τον διαιτητή Μπόγκναρ όμως να θεωρεί ότι ο επιθετικός των φιλοξενούμενων πέφτει μόνος του κι όχι από τον τερματοφύλακα του Τριφυλλιού. Ακόμη φωνάζουν για το τρίτο τέρμα των Πρασίνων, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε επιθετικό φάουλ του Τεττέη επάνω στον Αθανασιάδη.

Ποια είναι η δική σας άποψη;

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