Χαμός στην Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό - Άγριο ξύλο οπαδών! (vid)

Έκρυθμο το κλίμα στους Ανδαλουσιανούς, λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Αθήνα για το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Η αντίπαλος του Τριφυλλιού στους "16" του Europa League διανύει ένα άσχημο φεγγάρι και η εμφάνισή της στο ντέρμπι με τη Σεβίλλη δεν ικανοποίησε κανέναν. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 στο 37', στην επανάληψη δέχτηκε δύο γκολ, το δεύτερο στο 85' και έμεινε στο 2-2.

Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες, με τον Άντονι -που είχε ανοίξει το σκορ- να ανοίξει διάλογο με την εξέδρα και τους ανθρώπους ασφαλείας να επεμβαίνουν για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Antony manda a tomar por culo a los aficionados béticos pic.twitter.com/EDjkXie33t — @scotta43 (@scotta434441) March 1, 2026

Εκτός αυτού, υπήρξαν και άγρια επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα πριν την έναρξη του ντέρμπι μεταξύ οπαδών της Μπέτις.

Does anyone know the reason for the fight that broke out between Betis fans today? pic.twitter.com/VxLO9NvDYw — flippo44 (@flippo_44) March 1, 2026

Επιπλέον το «El Chringuito» αποκαλύπτει ότι οπαδοί επισκέφτηκαν την οικεία του προπονητή της ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι γράφοντας συνθήματα, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ήταν της Μπέτις ή της Σεβίλλης.