Χαμός στην Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό - Άγριο ξύλο οπαδών! (vid)

Η αντίπαλος του Τριφυλλιού στους "16" του Europa League διανύει ένα άσχημο φεγγάρι και η εμφάνισή της στο ντέρμπι με τη Σεβίλλη δεν ικανοποίησε κανέναν. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 στο 37', στην επανάληψη δέχτηκε δύο γκολ, το δεύτερο στο 85' και έμεινε στο 2-2.
Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες, με τον Άντονι -που είχε ανοίξει το σκορ- να ανοίξει διάλογο με την εξέδρα και τους ανθρώπους ασφαλείας να επεμβαίνουν για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Εκτός αυτού, υπήρξαν και άγρια επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα πριν την έναρξη του ντέρμπι μεταξύ οπαδών της Μπέτις.
Επιπλέον το «El Chringuito» αποκαλύπτει ότι οπαδοί επισκέφτηκαν την οικεία του προπονητή της ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι γράφοντας συνθήματα, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ήταν της Μπέτις ή της Σεβίλλης.