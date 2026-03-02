Απίστευτη σύμπτωση στην Premier League: Και τα τέσσερα ματς της Κυριακής έληξαν 2-1!

Ένα πραγματικά σπάνιο και εντυπωσιακό στατιστικό καταγράφηκε στους αγώνες της Κυριακής για την Premier League, καθώς και οι τέσσερις αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκαν με ακριβώς το ίδιο σκορ, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη σύμπτωση για τα δεδομένα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Την Κυριακή (01/03) έπεσε η αυλαία της 28ης «στροφής» με τέσσερα παιχνίδια. Πρόκειται για τα: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ, Φούλαμ - Τότεναμ και Άρσεναλ - Τσέλσι. Αν και ήταν ματς με ξεχωριστή αγωνιστική δυναμική και βαθμολογικά κίνητρα, όλα τα παιχνίδια είχαν κοινή κατάληξη.

Πιο συγκεκριμένα, και οι τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με σκορ 2-1 υπέρ των γηπεδούχων ομάδων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της έδρας στη συγκεκριμένη αγωνιστική ημέρα. Το στοιχείο αυτό από μόνο του αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο η απόλυτη ταύτιση των αποτελεσμάτων καθιστά το γεγονός ακόμη πιο αξιοσημείωτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δύο από τις τέσσερις αναμετρήσεις οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με παίκτη λιγότερο. Στο ματς της Γιουνάιτεντ με την Πάλας, ο αμυντικός Λακρουά αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ενώ στο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι, ο Πέδρο Νέτο αντίκρισε επίσης την κόκκινη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές στα τελευταία λεπτά της συνάντησης.

Σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία στατιστικών Opta, αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου που, σε ημέρα με τέσσερις ή περισσότερους αγώνες, όλα τα παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με ακριβώς το ίδιο σκορ. Ένα στατιστικό παράδοξο που δύσκολα θα επαναληφθεί και που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις στους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου.