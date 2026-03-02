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Κουτσιαύτης: «Γκρίζα ζώνη το χέρι του Μπουζούκη, λάθη και κακή διαχείριση ο Τσιμεντερίδης» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζει τις φάσεις της 23ης αγωνιστικής.
Κουτσιαύτης: «Γκρίζα ζώνη το χέρι του Μπουζούκη, λάθη και κακή διαχείριση ο Τσιμεντερίδης» (vid)