ΟΦΗ: Ο Φούντας ισοφάρισε το ρεκόρ του Βλαστού

Τη δική του ιστορία γράφει με τη φανέλα του ΟΦΗ ο Ταξιάρχης Φούντας.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του ΟΦΗ επί της ΑΕΛ, αφού μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών από το πρώτο σφύριγμα είχε σημειώσει δύο τέρματα και είχε δώσει προβάδισμα 2-0 στην ομάδα της Κρήτης.

Με αυτή την επίδοση ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση που είχε μέχρι τώρα ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ στην Α’ Εθνική/Super League, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της διοργανώτριας. Ο Γιώργος Βλαστός ήταν ο ποδοσφαιριστής που δημιούργησε εκείνο το ρεκόρ στις 12 Μαΐου 1985, όταν, στην αναμέτρηση ΟΦΗ – Πιερικός 6-2, είχε σημειώσει δύο γκολ στο 5ο και στο 7ο λεπτό και έκλεισε εκείνη την ημέρα με καρέ τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, αφού τα άλλα δύο σημειώθηκαν στο 28ο και στο 41ο λεπτό.

Η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΟΦΗ ανήκει στον Γιάννη Σαμαρά, ο οποίος στις 20 Δεκεμβρίου 1987 είχε σκοράρει δύο φορές (2ο και 8ο λεπτό) απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και είχε ανοίξει τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας της Κρήτης με 6-2.

Σε αυτή τη λίστα των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ, που έχουν σκοράρει τόσο γρήγορα δύο γκολ για την ομάδα τους, έχει μπει και ο Φιόρι Ντουρμισάι, ο οποίος στις 6 Νοεμβρίου 2021 είχε σημειώσει τέρματα στο 7ο και στο 10ο λεπτό, στην αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος 2-0.