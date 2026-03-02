Απίθανος Μέσι: Ανατροπή, γκολάρα και… αυτόγραφο προς τον πάγκο της Ορλάντο (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Ορλάντο Σίτι για το MLS.

Η ομάδα του Μαϊάμι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μόλις από το 23ο λεπτό, όμως με μπροστάρη τον Αργεντινό σούπερ σταρ κατάφερε να φέρει… τούμπα το παιχνίδι και να επικρατήσει με 2-4. Ο 38χρονος επιθετικός σημείωσε τα πρώτα του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, βάζοντας τη σφραγίδα του στην επιστροφή στις νίκες.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μέσι εκτέλεσε απευθείας φάουλ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-4 με εντυπωσιακό τρόπο.

Αμέσως μετά, πανηγύρισε κατευθυνόμενος προς τον αντίπαλο πάγκο, κάνοντας μια προκλητική – και χιουμοριστική για κάποιους – χειρονομία, ρωτώντας τους αν επιθυμούν… ένα αυτόγραφο. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τους παίκτες της Ορλάντο να μην το εκλαμβάνουν με ιδιαίτερη διάθεση χιούμορ.

Με τα δύο γκολ της αναμέτρησης, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 22 διαδοχικά ημερολογιακά έτη, από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2005 μέχρι σήμερα, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στη μυθική του καριέρα και ενισχύοντας τη θέση του στη συζήτηση για τον κορυφαίο όλων των εποχών.