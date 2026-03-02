«Ο Ενσιμπά της Κραϊόβα βρίσκεται στο ραντάρ του Ολυμπιακού»

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Στίβεν Ενσιμπά της Κραϊόβα, σύμφωνα με αφρικανικά δημοσιεύματα.

Παίκτη για την επίθεση ενόψει της νέας σεζόν φέρεται να αναζητά ο Ολυμπιακός και να έχει ψηλά στη λίστα του τον Στίβεν Ενσιμπά της Κραϊόβα. Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα του africafoot, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Γαλλοκονγκολέζου στράικερ, ενόψει του καλοκαιριού.

Ο 29χρονος φορ έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τους Ρουμάνους και την τρέχουσα σεζόν μετρά 12 γκολ και 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η αξία του υπολογίζεται στα 800.000 ευρώ. Πριν μετακομίσει στην Κραϊόβα, αγωνιζόταν σε ομάδες μικρών κατηγοριών της Γαλλίας.