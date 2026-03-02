Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μέσι – Έφτασε τα 70 γκολ με φάουλ (vid)

Στην τέταρτη θέση όλων των εποχών με 70 γκολ-φάουλ έφτασε ο Λιονέλ Μέσι.

Την μεγάλη ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Ορλάντο Σίτι υπέγραψε ο Λιονέλ Μέσι. Από 2-0, οι ροζ του Μαϊάμι το γύρισαν σε 4-2, με τον Αργεντινό να πετυχαίνει δύο γκολ και να γράφει ιστορία. Το 4ο γκολ το πέτυχε ο 38χρονος άσος με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ και μάλιστα αυτό ήταν το 70ό τέρμα που σημειώνει με αυτόν τον τρόπο στη μυθική καριέρα του.

Ο Μέσι βρίσκεται πλέον στην 4η θέση των σκόρερ με φάουλ όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω τον Μάρκος Ασουνσάο με 69, ενώ μπροστά του βρίσκεται ο Ζουνίνιο με 72 γκολ-φάουλ. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Μαρσελίνιο με 78 γκολ. Ο έτερος ενεργός ποδοσφαιριστής στην πρώτη δεκάδα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 63 γκολ και βρίσκεται στην 9η θέση.