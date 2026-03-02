ΠΑΟΚ: Ο Αντρίγια έγινε... 40άρης

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σημείωσε το 40ό του τέρμα στη Super League και πλέον βρίσκεται στη 18η θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ, μαζί με τον Λέανδρο Συμεωνίδη. Ο Σέρβος αρχηγός διανύει την έκτη του χρονιά με τον Δικέφαλο και έχει αγωνιστεί σε 169 αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

Οι πιο παραγωγικές του σεζόν ήταν η πρώτη (2020-21), όταν σημείωσε 10 τέρματα σε 33 αναμετρήσεις, ενώ το 2023-24 ισοφάρισε την καλύτερή του επίδοση (10 τέρματα σε 29 συμμετοχές).

Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 269 αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και έχει σημειώσει 65 τέρματα, με τα επτά να είναι στο Κύπελλο Ελλάδος (34 συμμετοχές), τα 40 στο πρωτάθλημα (169 συμμετοχές) και τα άλλα 18 στις 66 συμμετοχές του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το πρώτο του τέρμα με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα το είχε σημειώσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, στην εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τον Ατρόμητο.

Αυτό ήταν το πέμπτο γκολ που πετυχαίνει απέναντι στον ASTERAS AKTOR και όλα είναι για το πρωτάθλημα. Τα περισσότερα τα έχει σημειώσει απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι στον οποίο έχει επτά, και όλα είναι σε αναμετρήσεις για τη Super League