To απόλυτο γκραν γκινιόλ: Ποιος θα πάρει την πρωτιά στη regular season; (poll)

Μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Η χθεσινή απώλεια της ΑΕΚ στον Βόλο, έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να την πιάσει στην κορυφή και να την προσπεράσει στη βαθμολογία. Από κοντά όμως συνεχίζει και ο ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Αστέρα Aktor και αν πάρει και το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά (εκτός έδρας) την Τετάρτη, τότε θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στο ρετιρέ της Stoiximan Super League!

Όλα αυτά ενώ θα απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season, όπου η ΑΕΚ έχει βεβαίως πιο εύκολο πρόγραμμα, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κληθούν να λύσουν τις διαφορές τους στο Καραϊσκάκη την επόμενη αγωνιστική.

Όσο για το ποιος θα υπερτερεί σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία, αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, αφού μετρούν οι βαθμοί που πήραν συνολικά στα μεταξύ τους ματς. Αυτή τη στιγμή υπερτερεί ο ΠΑΟΚ με 7 βαθμούς στα τρία φετινά ματς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 4 βαθμούς και η ΑΕΚ με 2. Σημειώνεται δε πως είναι τρομερά οριακή η διαφορά τερμάτων που έχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τους Ερυθρόλευκους στο +31 και τον Δικέφαλο στο +30.

Πάμε όμως να δούμε το πρόγραμμα των τριών έως τη λήξη της κανονικής διάρκειας:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 53β.

ΠΑΟΚ (εντός)

ΟΦΗ (εκτός)

ΑΕΛ (εντός)

ΑΕΚ 53 β.

ΑΕΛ (εντός)

Ατρόμητος (εκτός)

Κηφισιά (εντός)

ΠΑΟΚ 50 β.

Κηφισιά (εκτός)

Ολυμπιακός (εκτός)

Λεβαδειακός (εντός)

Βόλος (εκτός)

