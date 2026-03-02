Απίθανο σκηνικό στη Γ’ Εθνική: «Μας έφεραν πίτσες μετά το ματς και τις πληρώσαμε κιόλας!»

Ο Ερμής Εξοχής με μια χιουμοριστική ανακοίνωση ανέφεραν την… έκπληξη που τους επιφύλαξε ο Αστέρας Καρδίτσας στο τέλος της μεταξύ τους αναμέτρηση.

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Ερμής Εξοχής τη… φιλοξενία του Αστέρα Καρδίτσας. Η ομάδα της Πιερίας επικράτησε 5-2 στο ματς και μετά το τέλος, οι γηπεδούχοι τους… κέρασαν πίτσες και τους έδωσαν να πληρώσουν και τον λογαριασμό!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ομάδα του Αστέρα μας επιφύλαξε μια πραγματικά… συγκινητική έκπληξη μετά τον αγώνα.

Όπως συνηθίζεται στη Γ’ Εθνική, ο γηπεδούχος προσφέρει γεύμα στον φιλοξενούμενο.

Και μας πρόσφεραν! Μας έφεραν πίτσες… τις κοιτάξαμε… τις μυρίσαμε… και στο τέλος τις πληρώσαμε κιόλας 😂

Αλλά δεν πειράζει! Σημασία έχει η εμπειρία.

Άλλοι κερδίζουν βαθμούς, άλλοι εμπειρίες, κι εμείς κερδίσαμε και τα δύο:

και το ματς και τον λογαριασμό 🍕

Πάντως να τα λέμε όλα — η πίτσα ήταν εξαιρετική.

Την προτείνουμε ανεπιφύλακτα… ειδικά αν έχετε μαζί σας και πορτοφόλι 😉

Καλή συνέχεια με υγεία — και του χρόνου, αν γίνει πάλι το τραπέζι, να φέρουμε και POS! 😄