Απίθανο σκηνικό στη Γ’ Εθνική: «Μας έφεραν πίτσες μετά το ματς και τις πληρώσαμε κιόλας!»

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Ερμής Εξοχής τη… φιλοξενία του Αστέρα Καρδίτσας. Η ομάδα της Πιερίας επικράτησε 5-2 στο ματς και μετά το τέλος, οι γηπεδούχοι τους… κέρασαν πίτσες και τους έδωσαν να πληρώσουν και τον λογαριασμό!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ομάδα του Αστέρα μας επιφύλαξε μια πραγματικά… συγκινητική έκπληξη μετά τον αγώνα.
Όπως συνηθίζεται στη Γ’ Εθνική, ο γηπεδούχος προσφέρει γεύμα στον φιλοξενούμενο.
Και μας πρόσφεραν! Μας έφεραν πίτσες… τις κοιτάξαμε… τις μυρίσαμε… και στο τέλος τις πληρώσαμε κιόλας 😂
Αλλά δεν πειράζει! Σημασία έχει η εμπειρία.
Άλλοι κερδίζουν βαθμούς, άλλοι εμπειρίες, κι εμείς κερδίσαμε και τα δύο:
και το ματς και τον λογαριασμό 🍕
Πάντως να τα λέμε όλα — η πίτσα ήταν εξαιρετική.
Την προτείνουμε ανεπιφύλακτα… ειδικά αν έχετε μαζί σας και πορτοφόλι 😉
Καλή συνέχεια με υγεία — και του χρόνου, αν γίνει πάλι το τραπέζι, να φέρουμε και POS! 😄