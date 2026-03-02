Αρμπελόα: «Ο Μπαπέ θα επιστρέψει όταν είναι απόλυτα υγιής»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, απέφυγε να «ορίσει ένα χρονικό πλαίσιο» για την απουσία του Κιλιάν Μπαπέ, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στο αριστερό γόνατο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τι του συμβαίνει. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να αναρρώσει από τον πόνο, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο 100%, με αυτοπεποίθηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, μόλις αναρρώσει πλήρως και ο πόνος εξαφανισθεί.

Θα το δούμε ημέρα με την ημέρα. Προς το παρόν, είναι καλύτερο να μην ορίσουμε προθεσμία και να τον αφήσουμε να αξιολογήσει πώς αισθάνεται. Ανάλογα με αυτό, θα πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε να επιστρέψει στο 100% και όταν συμβεί αυτό, θα παίξει ξανά».