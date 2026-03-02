Λαφόν: «Βελτιωνόμαστε αλλά χρειάζεται χρόνος»

O Αλμπάν Λαφόν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη (3-1), αναφέρθηκε στην βελτίωση που παρουσιάζει το Τριφύλλι και τον χρόνο που χρειάζεται για να παρουσιάσει αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Παίζουμε σερί αγώνες και μου αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός. Θέλω να κάνω το καλύτερο και να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό. Εγώ ακούω τον προπονητή και θέλω να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών».

Για την εικόνα της ομάδας: «Δε θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει πολλά. Δουλεύουμε από την αρχή με τον ίδιο τρόπο αλλά τα αποτελέσματα δεν έρχονται άμεσα, όμως από τη στιγμή που έχουμε τον νέο προπονητή δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο και κοιτάμε να βελτιωνόμαστε, όμως χρειάζεται χρόνος».