Αντίπαλος Παναθηναϊκού: Ο Άντονι άνοιξε έντονο διάλογο με οπαδούς της Μπέτις! (vid)

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Εuropa League, Μπέτις ήρθε ισόπαλη 2-2 με την μισητή αντίπαλο Σεβίλλη στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, αποτέλεσμα που έφερε εκνευρισμό στους οπαδούς της.

Οι «βερδιμπλάνκος» βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 στο ημίχρονο, όμως η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έκανε το comeback ισοφαρίζοντας σε 2-2, με τους οπαδούς της Μπέτις να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες της ομάδας του.

Ο Άντονι, μάλιστα πήγε στην εξέδρα και άνοιξε έντονο διάλογο με τους οπαδούς της Μπέτις, σε ένα βίντεο που έγινε viral στην Ισπανία για την αντίδραση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, που ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με τις αποδοκιμασίες.