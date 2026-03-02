Αντίπαλος Παναθηναϊκού: Ο Άντονι άνοιξε έντονο διάλογο με οπαδούς της Μπέτις! (vid)

Οι «βερδιμπλάνκος» βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 στο ημίχρονο, όμως η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έκανε το comeback ισοφαρίζοντας σε 2-2, με τους οπαδούς της Μπέτις να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες της ομάδας του.
Ο Άντονι, μάλιστα πήγε στην εξέδρα και άνοιξε έντονο διάλογο με τους οπαδούς της Μπέτις, σε ένα βίντεο που έγινε viral στην Ισπανία για την αντίδραση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, που ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με τις αποδοκιμασίες.
🇪🇸🇧🇷 Antony se agarro con los hinchas del Real Betis después del clásico contra Sevilla.— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 1, 2026
Recordemos que el futbolista Brasilero hoy METIO UN GOL DE CHILENA. pic.twitter.com/WRCjTY8Oey