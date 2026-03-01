Όρθια στα χασομέρια η Γιουβέντους στο Ολίμπικο

Με τέρμα του Γκάτι στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων του αγώνα, η Γιουβέντους έμεινε όρθια στο Ολίμπικο απέναντι στη Ρόμα (3-3).

Ζωντανή στη μάχη για μία θέση στην πρώτη τετράδα του Campionato που οδηγεί στη League Phase του επόμενου Champions League έμεινε η Γιουβέντους, που αν και βρέθηκε να χάνει 3-1 από τη Ρόμα, κατάφερε να αποσπάσει το βαθμό της ισοπαλίας χάρη σε τέρμα του Γκάτι στην εκπνοή (3-3).

Οι “τζαλορόσι” προηγήθηκαν με τον Γουέσλεϊ στο 39′. Η απάντηση της “Γηραιάς Κυρίας” ήρθε στο 47′ με τον Κονσεϊσάο. Επτά λεπτά αργότερα ο Εντικά έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τη Ρόμα, με τον Μάλεν να γράφει το 3-1 στο 65′.

Η Juver δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Μπογκά – ο οποίος πέρασε στο γήπεδο στο 63′ – μείωσε στο 78′ και ο Ιταλός στόπερ στο 93′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.