Μπενίτεθ: «Έχουμε αυτό το ομαδικό πνεύμα» - Η ατάκα για την διαιτησία

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, τις αλλαγές του που καθόρισαν ουσιαστικά το ματς και έδωσε την δική του απάντηση για την διαιτησία.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άρη στην Λεωφόρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ μάλιστα να βοηθάει ουσιαστικά την ομάδα του με τις αλλαγές του, παίρνοντας γκολ από τους Ταμπόρδα και Τετέι και ασίστ από τον Τζούρισιτς.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για την καλή εικόνα της ομάδας του και το θετικό αποτέλεσμα, σχολίασε τις αλλαγές του και την επίδραση που είχαν και εξήγησε ότι είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην γίνονται πολλές συζητήσεις για την διαιτησία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Θεωρείτε ότι είναι μια νίκη χαρακτήρα αυτή, αφού η ομάδα είχε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό ματς, ένα ταξίδι και μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές;

«Εσείς λέτε χαρακτήρα, εγώ το ονομάζω και ομαδική δουλειά, είναι κάτι που δείχνει πόσο ομάδα είμαστε. Ξέρετε καλά ότι γυρίσαμε πολύ αργά, είχαμε ελάχιστες ώρες ύπνου. Στις προπονήσεις που ακολούθησαν κάναμε μόνο 10-15 λεπτά καθαρά τακτικής δουλειάς για τον σημερινό αγώνα. Έπρεπε να κάνουμε τροποποιήσεις, να βάλουμε 7 νέα πρόσωπα για να δώσουν ενέργεια. Ακόμα κι έτσι όμως η ομάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά, κέρδισε και θα έλεγα ότι όλοι πλέον νιώθουν σημαντικοί».

Τον τελευταίο καιρό ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει την απόδοσή του και παίρνει αποτελέσματα. Τι είναι αυτό που σας αρέσει και έχει ως αποτέλεσμα αυτή την απόδοση και τα αποτελέσματα;

«Νομίζω ότι έχουμε καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Όλοι ξέρουν τι προσπαθούμε να κάνουμε. Παρόλο που έχουμε λίγες προπονήσεις για να δουλέψουμε αυτά που θέλουμε, επαναλαμβάνουμε συνέχεια πράγματα και οι παίκτες ανταποκρίνονται σε αυτά. Όποιος μπαίνει στο γήπεδο μπορεί να βγάλει σε ικανοποιητικό βαθμό όσα πρέπει. Έχουν όλοι κίνητρο, έχουμε αυτό το ομαδικό πνεύμα και όλα αυτά καταφέρνουν και μας φέρνουν τα αποτελέσματα και την καλή απόδοση».

Φέρατε από τον πάγκο τον Τζούρισιτς, που είχε ασίστ, τον Ταμπόρδα που είχε γκολ και ουσιαστικά ασίστ και τον Τετέι που σκόραρε μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα συμμετοχής. Περιμένατε να αποδειχθούν τόσο καθοριστικές οι αλλαγές αυτές και να κρίνουν ουσιαστικά το ματς;

«Ξέραμε ότι κερδίζαμε και χρειαζόμασταν φρέσκα πόδια, γιατί ο Άρης είναι καλή ομάδα. Θέλαμε να έχουμε φρέσκα πόδια για να πρεσάρουμε. Μετά το δεύτερο γκολ ξέραμε ότι θα επιτεθούν, οπότε σκεφτήκαμε τον Τετέι που μπορεί να παίξει στην πλάτη της ομάδας και τους κενούς χώρους. Οι παίκτες μπήκαν με μεγάλη αυτοπεποίθηση και κατάφεραν όντως να έχουν μια μεγάλη επίδραση σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Ταμπόρδα ήταν υπό μερική αμφισβήτηση στην αρχή της περιόδου και στα τελευταία παιχνίδια προσφέρει διαρκώς με γκολ και ασίστ. Ένα σχόλιο;

«Κάθε παίκτης έχει τον χρόνο στον οποίον θα έρθει στην κατάλληλη φόρμα και να δώσει πραγματικά τον καλύτερό του εαυτό. Ο Ταμπόρδα δουλεύει από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ στις προπονήσεις. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και πλέον έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ομάδα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο και γρήγορα πέτυχε γκολ, είχε και σχεδόν μια ασίστ. Νιώθει πολύ καλά, πιστεύει στις δυνατότητές του και εμείς του δίνουμε την ευκαιρία να τις αναδείξει».

Από την πλευρά του Άρη υπήρξαν παράπονα για την διαιτησία. Και το γκολ του Άρη βέβαια ελέγχθηκε από το VAR. Έχετε κάποιο σχόλιο για την διαιτησία;

«Δεν συνηθίζω να μιλάω για τους διαιτητές, παρότι κάποιες αποφάσεις μερικές φορές δεν μου αρέσουν. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να μην μιλάμε πολύ για διαιτητικές αποφάσεις. Μετά μπορεί να δημιουργηθούν φήμες, ας έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές ότι παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Όσο λιγότερο μιλάμε για αυτούς, τόσο καλύτερο είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία όλοι έχουν μεγάλο σεβασμό για τους διαιτητές, ακόμα και όταν κάνουν λάθη. Όταν είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν είναι οι προπονητές αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, υπάρχουν άλλες οδοί. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους».