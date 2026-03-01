Αντίδραση ΠΑΕ Άρης: «Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία;»

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ αντιδρά με ποστάρισμα της στα social media και διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις στη Λεωφόρο

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης με αποδέκτες Λανουά και VAR...