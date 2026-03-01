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Αντίδραση ΠΑΕ Άρης: «Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία;»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ αντιδρά με ποστάρισμα της στα social media και διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις στη Λεωφόρο

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης με αποδέκτες Λανουά και VAR... 

 

Αντίδραση ΠΑΕ Άρης: «Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία;»