Γκουγκουλιάς: «Αλλοίωση αποτελέσματος! Είναι ευχαριστημένος με όσα είδε ο κύριος Λανουά;»

Ο Γιώργος Γκουγκουλιάς εξέφρασε τα παράπονα των κιτρινόμαυρων για τις διαιτητικές αποφάσεις στην κάμερα της Cosmote TV

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο team manager των κιτρινόμαυρων στην κάμερα της συνδρομητικής:

"Όλη η Ελλάδα είδε τι έγινε σήμερα. Έγινε μια αλλοίωση αποτελέσματος. Ο Κύριος Λανουά είναι χαρούμενος από αυτά που είδε; Το VAR το χρησιμοποιούν όταν θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα που θέλουν να βοηθήσουν; Το VAR το έβαλαν για να πάμε το ποδόσφαιρο μπροστά ή να βοηθούν κάποιες ομάδες; Στον Αλφαρέλα, είναι δυνατόν να μην καλεί το VAR και να τον καλεί στο δικό μας γκολ; Να ακυρώσει τί; Μπροστά στο πέναλτι του Αλφαρέλα ήταν και δεν τον είδε; Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.

Για την εικόνα της ομάδας συμπλήρωσε: "Είχαμε μια καλύτερη εικόνα σήμερα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι όμως, θέλαμε την νίκη σήμερα. Φέτος έχουμε μεγάλα παράπονα από την διαιτησία. Αυτός ο διαιτητής δεν ήταν άγνωστος για εμάς και σήμερα έκανε τα ίδια... "