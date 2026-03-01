Τσέριν: «Μετά την πρόκριση στο Europa League έπρεπε να συνεχίσουμε έτσι - Χαρούμενος εδώ, τιμή μου το περιβραχιόνιο»

Ο Άνταμ Τσέριν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη και στάθηκε στο γεγονός πως οι «πράσινοι» κράτησαν το momentum από την πρόκριση επί της Πλζεν, ενώ μίλησε και για την πρώτη του φορά ως αρχηγός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άνταμ Τσέριν:

Μετά την πρόκριση στο Europa έπρεπε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τροπο και στο πρωτάθλημα. Αυτη η εβδομάδα ήταν σημαντική. Πολύ σημαντική νίκη σε ένα δύσκολο ματς. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και βάλαμε τρια γκολ.

Πιο εύκολο το γρήγορο γκολ. Το πιο σημαντικο ηταν να σκοράρουμε το 2ο γκολ για να ελέγξουμε το ματς. Σκοράραμε από στατικές φάσεις και ηταν σημαντικό και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά.

Ειμαι πολλά χρόνια εδώ, είμαι χαρούμενος εδώ. Απόψε ήμουν αρχηγός και είναι μεγάλη τιμή μου να οδηγώ αυτή την ομάδα. Ειναι πολύ σημαντική και η νίκη και για αυτό είμαι χαρούμενος