Κριτική παικτών Άρη: Πάλεψαν Καντεβέρε και Γκαρέ - Θέλουν δουλειά οι υπόλοιποι...

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό

Αθανασιάδης 6: Δε φέρει ευθύνη στα δύο γκολ, καθώς η άμυνα του τον εξέθεσε και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν ότι ήθελαν στην μικρή περιοχή του. Σηκώνει συζήτηση το 3ο τέρμα, με τους κιτρινόμαυρους να ζητούν φάουλ.

Φαμπιάνο 5: Ο Βραζιλιάνος είχε θέματα στα στημένα και στη συνεννόηση με τους συμπαίκτες του. Κυρίως στα γκολ του Παναθηναϊκού

Σούντμπεργκ 5: Θετικός δίπλα στον Φαμπιάνο, δείχνει πως παίρνει όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση

Φαντικά 6: Πολύ δραστήριος από τα δεξιά. Φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει αρκετά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα

Μεντίλ 5: Πριν το χτύπημα του στα μισά του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετά δραστήριος. Από εκείνη τη στιγμή όμως φάνηκε να χωλαίνει και να μην είναι το ίδιο δραστήριος

Χόνγκλα 5: Δεν έδειξε αρκετά στοιχεία και φάνηκε να μην έχει προσαρμοστεί ακόμη στα δεδομένα του Άρη

Ράσιτς 6: Του λείπει ο γρήγορος παίκτης που θα του λύνει τα χέρια. Ο Σέρβος φαίνεται πως πρέπει να βρει συνεννόηση με τους συμπαίκτες του και να γλυτώνει τα άσκοπα σπριντ. Δημιουργικά επιχείρησε προσπάθειες και κατάφερε να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ για το 2-1.

Γκαρέ 7: Δραστήριος και στον άξονα. Ο Αργεντίνος παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πρόσωπο στις πρώτες του εμφανίσεις με τον Άρη

Δώνης 7: Φαίνεται πως η ποιότητα του Έλληνα εξτρέμ είναι πολύτιμη από την αριστερή πλευρά. Κάθετο ποδόσφαιρο, καθαρή σκέψη, ο Δώνης μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα, όπως προσπάθησε και απέναντι στον Παναθηναϊκό

Καντεβέρε 7: Μεγάλος άτυχος, καθώς το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του δεν κατέληξε στα δίχτυα, βρίσκοντας στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας

Πέρεθ 5: Καλύτερος σε σχέση με άλλες αναμετρήσεις. Αντιλαμβάνεται πλέον πως ο ανταγωνισμός με Γκαρέ είναι υψηλός... Του λείπουν τα γκολ και οι αριθμοί.

Αναπληρωματικοί:

Τεχέρο: Δεν έδειξε πολλά με την είσοδο του στο ματς, με τα καθήκοντα του να είναι κυρίως δημιουργικά

Αλφαρέλα: Δραστήριος, όμως όχι εύστοχος. Διαμαρτύρεται για φάση ανατροπής από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού

Κουαμέ: Πολύ λίγα πράγματα και πάλι. Η έξοδος του Καντεβέρε έκανε τον Άρη μονοδιάστατο