Μυθικός Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ αλλά βλέπω το λεωφορείο μας να φεύγει!» (vids)

Με αρκετή δόση χιούμορ αντιμετώπισε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς την αναχώρηση του λεωφορείου της αποστολής του ΠΑΟΚ την ώρα που ο ίδιος έκανε δηλώσεις!

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στην επικράτηση του Δικεφάλου με 2-0 απέναντι στον Αστέρα Aktor, αναδεικνύοντας το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας.

Μάλιστα, την ώρα που ολοκλήρωνε τις δηλώσεις του, διαπίστωσε πως το λεωφορείο της «ασπρόμαυρης» αποστολής ετοιμάζονταν να αποχωρήσει από την Τούμπα, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Βλέπω το λεωφορείο της ομάδας να φεύγει, δεν ξέρω πώς θα γυρίσω σπίτι μου!»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι και την επιστροφή των Κωνσταντέλια - Ιβανούσετς: «Πήραμε τους τρεις βαθμούς σήμερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμη. Θα μας βοηθήσουν οι ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν»

Για την επετειακή φανέλα και για το αν προλαβαίνει να ξεκουραστεί ενόψει Κηφισιάς: «Είναι πολύ ωραία η φανέλα. Όσον αφορά την ξεκούραση, δεν γίνεται να ξεκουραστείς σε 3-4 μέρες, ωστόσο είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Η στιγμή που συνειδητοποιεί πως το λεωφορείο της αποστολής του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει από την Τούμπα χωρίς τον ίδιο: