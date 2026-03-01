Λουτσέσκου: «Είμαστε μία ομάδα που δεν παραδίνεται ποτέ» - Τι δήλωσε για τον Κωνσταντέλια

Στη... νοοτροπία και το μαχητικό πνεύμα των παικτών του στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σχολίασε και την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Ο Κωνσταντέλιας ένιωσε έτοιμος και έπαιξε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός, στην επιστροφή του Έλληνα μάγου στην ενεργό δράση μετά από ένα μήνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την κρισιμότητα του αγώνα και αν είναι απόλυτα ευχαριστημένος: «Είμαι ικανοποιημένος από την ενέργεια που δείξαμε στο χορτάρι, την θέληση να παλέψουμε, τον τρόπο παιχνιδιού γενικότερα. Είναι δύσκολο να κρατήσεις το ίδιο επίπεδο 90 λεπτά, όμως η ομάδα έπαιξε σε τοπ επίπεδο. Πρέπει να συγκρατείς τη συγκέντρωση παρόλα τα προβλήματα. Τις απουσίες, τα προβλήματα τραυματισμών, τα ντέρμπι. Εκτιμώ πολύ τη πλήρη δουλειά της ομάδας. Το μοναδικό «άγχος» μου είναι ότι χάναμε συνεχώς ευκαιρίες και κάποια στιγμή αυξάνεται η πίεση γιατί μπορεί ο αντίπαλος με μία φάση να σκοράρει. Μπορεί να έχεις το παιχνίδι στο χέρι σου, όμως υπάρχει ρίσκο. Ήταν μία περίπλοκη μάχη όπως θα είναι και οι υπόλοιπες, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και στη συνέχεια»

Για την κατάσταση του Κένι και αν νιώθει ανακουφισμένος ότι ο ΠΑΟΚ έδειχνε φρέσκος στο τέλος του ματς: «Όπως είπα και πριν συνεχίζουμε ασταμάτητα τα παιχνίδια. Έχουμε παίκτες που μπαίνουν, κάποιους που παραμένουν εκτός λόγω κόπωσης μετά από δύσκολο και μακρινό ταξίδι. Κάποια προβλήματα παραμένουν, όμως νιώθουμε όμορφα γιατί επιτεθήκαμε όπως είχαμε συνηθίσει. Την επιστροφή του Ζίβκοβιτς, ο Χατσίδης παρά την ηλικία του έδειξε πολύ καλό χαρακτήρα μπροστά από την εστία. Σκόραρε και μπορούσε να σκοράρει παραπάνω. Σήμερα μου άρεσε το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και ο τρόπος του Μπιάνκο. Διαφορετικά στοιχεία από Κωνσταντέλια και Μπιάνκο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να είμαι ευχαριστημένος, αλλά δίνει κίνητρο για τα επόμενα ματς, αφού βρισκόμαστε... δίπλα στα πλέι οφ. Δεν ξέρω όσον αφορά τον Κένι».

Για τα διαφορετικά στυλ παιχνιδιού του φετινού ΠΑΟΚ, κάτι που βοήθησε στο δύσκολο διάστημα: «Σίγουρα είναι πολύ θετικό στοιχείο η νοοτροπία που δείχνουμε. Δείχνουμε ότι το γκρουπ και οι παίκτες θέλουν να δώσουν τα πάντα ακόμα και στις πιο περίπλοκες καταστάσεις. Σίγουρα όλοι μας.... θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε κόντρα στη Θέλτα ένα πιο... ισορροπημένο ματς. Σε ένα πιο φυσιολογικό ματς, θα μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις από τον πάγκο για να αλλάξουν το ματς, κάτι που δεν είχαμε τη δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ που δεν παραδίνεται ποτέ»

Για τον Κωνσταντέλια και ότι έπαιξε με μόλις μία προπόνηση, αν ήταν ρίσκο: «Δεν ξέρω τι να πω. Δεν πιστεύω ότι ήταν ρίσκο γιατί στο τέλος ήταν η αίσθηση του παίκτη πως προπονήθηκε χθες. Το επίπεδο των ατομικών του προπονήσεων, των ανθρώπων γύρω του, του ιατρικού επιτελείου όλα παίζουν ρόλο. Συνολικά είναι ο... Κωνσταντέλιας. Είχαμε κάνει συζήτηση την Τρίτη, ότι το Σάββατο θα προπονηθεί κανονικά. Στην πρώτη μας σαν ομάδα ενόψει Αστέρα. Πριν από αυτό, είχαμε μία κουβέντα να πάρει λίγα λεπτά σήμερα και με την Κηφισιά, έξτρα προπονήσεις ανάμεσα. Ο ίδιος αισθάνθηκε τέλεια, οπότε μπορεί να είναι διαθέσιμος».