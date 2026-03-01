Κριτική παικτών Παναθηναϊκού: Σταθερή η άμυνα του, βοήθησαν οι αλλαγές

Η κριτική του SDNA για την εμφάνιση των παικτών του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη.

Λαφόντ: Δεν χρειάστηκε να επέμβει σε κάποια φάση. Ήταν σταθερός στις στατικές φάσεις, δεν έχει κάποια ευθύνη στο γκολ.

Ερνάντες: Με δικό του γκολ ο Παναθηναϊκός πήρε νωρίς προβάδισμα, κάτι που έπαιξε ρόλο και στο τρίποντο. Στην άμυνα όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρών, η καλύτερη του εμφάνιση έως τώρα με την φανέλα του «τριφυλλιού».

Γεντβάι: Αρκετά σταθερός, είχε πολύ καλές τοποθετήσεις ώστε να αποσοβήσει τον κίνδυνο στην άμυνα του Παναθηναϊκού σε πολλές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε από ενέργεια χωρίς όμως να κάνει κάποιο λάθος.

Κάτρης: Σωστές οι τοποθετήσεις του νεαρού κεντρικού αμυντικού και στο σημερινό ματς. Έκανε κάποια λάθη κυρίως στις μονομαχίες αλλά τα διόρθωνε άμεσα.

Κυριακόπουλος: Αρκετά τρεξίματα και σήμερα από τον διεθνή μπακ. Ήταν εμφανής η κούραση του από τα συνεχόμενα 90 λεπτά, όμως παρέμεινε σταθερός στην απόδοση του χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του.

Καλάμπρια: Μέτρια εμφάνιση από τον Ιταλό. Έχασε σε κάποιες φάσεις την ψυχραιμία του, κάνοντας εύκολα λάθη, ωστόσο βοήθησε το «τριφύλλι» στο επιθετικό κομμάτι.

Κοντούρης: Συνεπέστατος για άλλη μια φορά σε άμυνα και επίθεση ο νεαρός χαφ των «πρασίνων», κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος φάνηκε η κούραση του και πήρε την θέση του ο Σισοκό

Τσέριν: Σταθερός στα αμυντικά του καθήκοντα, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει την απαιτούμενη ενέργεια και αντικαταστάθηκε στο 88'

Αντίνο: Προσπάθησε να γίνει απειλητικός ωστόσο δεν βρήκε τους χώρους που ήθελε και έτσι δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος στην άμυνα του Άρη

Παντελίδης: Ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι μοιράζοντας μια εξαιρετική ασίστ με τακουνάκι. Ύστερα δεν πήρε ατομικές προσπάθειες.

Σφιντέρσκι: Ξεκίνησε βασικός χωρίς όμως να γίνεται επικίνδυνος για την άμυνα του Άρη, έκανε 2 σουτ τα οποία δεν απείλησαν τον Αθανασιάδη.

Οι αλλαγές

Τζούρισιτς: Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 55' και έδωσε απευθείας άλλο αέρα στην επίθεση του «τριφυλλιού». Επίσης έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, με ατομική ενέργεια και γύρισμα.

Ταμπόρδα: Αντικατέστησε τον Αντίνο στο 55' και χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Άρη σκοράροντας στο 65'. Επίσης βοήθησε αρκετά και στην άμυνα, απομακρύνοντας 2 επιθέσεις των φιλοξενούμενων.

Τετέι: Μπήκε στο 79' παίρνοντας την θέση του Σφιντέρσκι. Μόλις ένα λεπτό μετά χρίστηκε σκόρερ με κοντινή προβολή, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.

Μπακασέτας: Δεν πρόλαβε να δείξει πολλά πράγματα καθώς αντικατέστησε τον Τσέριν στο 88'.

Σισοκό: Θετικό το ντεμπούτο του έμπειρου χαφ με την «πράσινη» φανέλα. Παρότι αγωνίστηκε για λίγα λεπτά έδειξε ενέργεια, ενώ έκανε και 2 μακρινά σουτ, χωρίς όμως να βρουν στόχο.