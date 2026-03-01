Καταστροφή για την Κοπεγχάγη των Κοτάρσκι, Χατζηδιάκου!

Η περσινή πρωταθλήτρια Δανίας έμεινε 7η μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας και θα παίξει στα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού!

Παρότι είχε μία πολύ αξιοπρεπή παρουσία στην League phase του Chanpions League, όπου συγκέντρωσε 8 βαθμούς, η Κοπεγχάγη βίωσε εντός συνόρων την απόλυτη ψυχρολουσία.

Η περσινή πρωταθλήτρια Δανίας, έμεινε εκτός πλέι-οφ μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, αφού το 1-1 με την Ράντερς την έφερε στην 7η θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Μία αγωνιστική και οικονομική καταστροφή για την ομάδα των Ντόμινικ Κοτάρσκι και Παντελή Χατζηδιάκου, που έχει ακόμα δύο δρόμους για να βρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Είτε να κατακτήσει το κύπελλο (βρίσκεται στα ημιτελικά) είτε να τερματίσει στην 7η θέση στα πλέι-άουτ και να κερδίσει τον τελικό με την ομάδα που θα τερματίσει στην 4η θέση για το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στο Conference League.