Η κριτική της ΑΕΚ: Πλήρωσε δυο φτηνά λάθη των Ρότα-Πήλιου, Βάργκα και Ρέλβας είχαν απαντήσεις

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και το SDNA αξιολογεί τους παίκτες μετά το ισόπαλο 2-2.

Στρακόσια 7

Δεν φέρει ευθύνη στα γκολ που δέχτηκε. Στο πρώτο ο Κόμπα τον εκτελεί από κοντά, ενώ στο δεύτερο ο Ουρτάδο ευστοχεί σε πέναλτι.

Ρότα 5

Κάνει το λάθος από το οποίο έρχεται το γκολ του Βόλου καθώς δεν διώχνει σωστά σε πρώτη χρόνο. Ανέβηκε στη συνέχεια, μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση, ωστόσο δεν έλειψαν τα λάθη και στην επανάληψη.

Βίντα 7

Είχε προβλήματα απέναντι στον Ουρτάδο στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Αργές αντιδράσεις, κακές τοποθετήσεις και λάθη με την μπάλα στα πόδια. Μετά το πρώτο 25λεπτο ανέβηκε, έβγαλε μεγαλύτερη σκληράδα και έπαιξε πιο μυαλωμένα.

Ρέλβας 8

Ο Πορτογάλος έσωσε τον βαθμό για την ΑΕΚ στο φινάλε με το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε. Στο πρώτο 45λεπτο είχε ζητηματάκια πάντως. Δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τον Βίντα και ο Ουρτάδο με τους μεσοεπιθετικους του Βόλου δημιούργησαν αναστάτωση. Στην πορεία το βρήκε και ο Ρέλβας , έγινε κυρίαρχος στον χώρο ευθύνης του και εν τελεί λύτρωσε και κατά κάποιον τρόπο την ΑΕΚ.

Πήλιος 5

Ως ένα σημείο ήταν καλός και σταθερός ωστόσο τα χάλασε όλα στην φάση του πέναλτι που κάνει. Είχε λάθος αντίδραση, η μπάλα χτύπησε στο χέρι και η ζημιά έγινε.

Πινέδα 6

Ξεκίνησε μουδιασμένα χωρίς την κατάλληλη αποφασιστικότητα και συγκέντρωση. Έκανε λάθη με την μπάλα στα πόδια αλλά στην πορεία ανέβασε ρυθμό και μπήκε πιο μέσα στο κλίμα του αγώνα.

Μαρίν 7

Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για τον Ρουμάνο που είχε πάντως μια καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του και ήταν πιο συγκεντρωμένος. Μάλιστα από τα δικά του πόδια έρχεται το 1-1 του Βάργκα ενώ και στην επανάληψη είχε κατα βάση σωστές αποφάσεις.

Μάνταλος 6

Έπαιξε στον ρόλο που αγωνίστηκε και με τον Λεβαδειακό αριστερά. Δεν έπιασε σε καμία περίπτωση την ίδια απόδοση. Έδωσε πράγματα στην δημιουργία αλλά μέχρι εκεί. Σε μέτρια ημέρα.

Λιούμπισιτς 5

Λίγα πράγματα από τον Λιούμπιτσιτς. Δεν μπόρεσε να μπει στο κλίμα του αγώνα και υπέπεσε σε αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια. Ορθά ο Νίκολιτς τον έβγαλε στο ημίχρονο.

Γιόβιτς 6

Δεν ήταν τόσο μέσα στο κλίμα του αγώνα. Επίσης δεν τροφοδοτήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν πιο κινητικός, είχε δοκάρι, είχε κι άλλες καλές στιγμές αλλά δεν τον πήγαν οι φάσεις.

Βάργκα 8

Από τους καλύτερους της ΑΕΚ σε διάρκεια. Έκανε το 1-1 με ωραία κεφαλιά, είχε ακυρωθέν γκολ στην επανάληψη και γενικά αποτελούσε σημείο αναφορά για την επίθεση της Ένωσης. Έδωσε μάχες, άλλες τις κέρδισε, άλλες τις έχασε αλλά πάντοτε ήταν επικίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.

Οι αλλαγές

Κοϊτά 7

Έφερε σίγουρα μια καλύτερη ενέργεια και μια μεγαλύτερη ταχύτητα από τον Λιούμπιτσιτς και δημιούργησε πολλά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Είχε θετική παρουσία μεσοεπιθετικά και έγινε επικίνδυνος σε αρκετές καταστάσεις.

Ελίασον 6

Έφερε την μπάλα σωστά στην αντίπαλη περιοχή σε μια-δύο φάσεις αλλά δεν το έκανε με συνέπεια. Είχε και λάθος επιλογές με την μπάλα στα πόδια.

Ζοάο Μάριο 6

Μπήκε για να παίξει σίγουρα με την μπάλα και να χτίσει τις επιθέσεις από πίσω. Το έκανε ως έναν βαθμό άλλα χωρίς να κάνει τη διαφορά.

Γκατσίνοβιτς 5

Έπαιξε αριστερά για να φέρει μια μεγαλύτερη επιθετικότητα από την πλευρά, έκανε αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια όμως.

Ζίνι -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.