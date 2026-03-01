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Ο «κεραυνός» του Ρέλβας που έδωσε στην ΑΕΚ τον βαθμό της ισοπαλίας (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με «κεραυνό» του Ρέλβας λίγο έξω από την περιοχή, στο 90+8’ η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 τον Βόλο και απέφυγε την ήττα.

Τα highlights της αναμέτρησης

Το γκολ του Ρέλβας

Ο «κεραυνός» του Ρέλβας που έδωσε στην ΑΕΚ τον βαθμό της ισοπαλίας (vid)