Ο «κεραυνός» του Ρέλβας που έδωσε στην ΑΕΚ τον βαθμό της ισοπαλίας (vid)

Με «κεραυνό» του Ρέλβας λίγο έξω από την περιοχή, στο 90+8’ η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 τον Βόλο και απέφυγε την ήττα.

Τα highlights της αναμέτρησης Το γκολ του Ρέλβας