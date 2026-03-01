«Λευκή» ισοπαλία για τις Κ15 Άρη και Παναθηναϊκού

Οι Κ15 Άρη και Παναθηναϊκού έμειναν στο 0-0, με τους «πράσινους» να έχουν περισσότερες ευκαιρίες αλλά να μην καταφέρνουν να τις εκμεταλλευτούν.

Ο Άρης φιλοξένησε το «Τριφύλλι» στην Θεσσαλονίκη, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι και να χάνει καλή ευκαιρία με σουτ του Δήμου στο 12’, που πέρασε λίγο άουτ. Οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το γκολ και στο 30’, με τον Κρασανάκη να εκτελεί το φάουλ και τον Ρεμούνδο να σημαδεύει με κεφαλιά το δοκάρι, για να πάρει το… ριμπάουντ ο Δήμος και να στείλει κι αυτός την μπάλα στο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» είχαν ξανά τον έλεγχο και ήταν αυτοί που δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να τις εκμεταλλευτούν και έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που μάλλον τους αδικεί.

Άρης: Ντούρος, Κουκούλης, Τσακίρης, Λίλα, Παπάζογλου, Χίτσιος, Κοτσιούδης, Φουρλίγκας, Μαυρογενίδης, Παγώνης, Τυριακίδης.

Παναθηναϊκός: Γκόλτσιος, Βελούδης, Γρηγοριάδης, Ρεμούνδος (60’ Ξυγκόρος), Αγγελόπουλος, Ουγκουρεάνου (41’ Μωυσιάδης), Πάλλης (60’ Σκρέτας), Αζίζ, Δήμος, Δημητρακόπουλος, Κρασανάκης.