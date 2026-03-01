Άρης: Ενδεκάδα με Μεντίλ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Η ενδεκάδα του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό

Οι επίλεκτοι του Μιχάλη Γρηγορίου για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Αθήνας.

Ο Έλληνας τεχνικός αλλάζει τις ισορροπίες και ανακατεύει την τράπουλα στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο των κιτρινόμαυρων.

Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τετράδα μπροστά του από Φαμπιάνο - Σούντμπεργκ, Φαντικά - Μεντίλ. Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Γκαρέ (στο 10), Χόνγκλα, Ράσιτς, ενώ ηεπιθετική τριπλέτα θα αποτελείται από Δώνη, Πέρεθ και Καντεβέρε.

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντικά, Μεντίλ, Γκαρέ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Δώνης, Καντεβέρε, Πέρεθ.