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Άρης: Ενδεκάδα με Μεντίλ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ποδόσφαιρο
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Η ενδεκάδα του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό

Οι επίλεκτοι του Μιχάλη Γρηγορίου για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Αθήνας. 

Ο Έλληνας τεχνικός αλλάζει τις ισορροπίες και ανακατεύει την τράπουλα στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο των κιτρινόμαυρων. 

Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τετράδα μπροστά του από Φαμπιάνο - Σούντμπεργκ, Φαντικά - Μεντίλ. Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Γκαρέ (στο 10), Χόνγκλα, Ράσιτς, ενώ ηεπιθετική τριπλέτα θα αποτελείται από Δώνη, Πέρεθ και Καντεβέρε. 

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντικά, Μεντίλ, Γκαρέ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Δώνης, Καντεβέρε, Πέρεθ. 

Άρης: Ενδεκάδα με Μεντίλ απέναντι στον Παναθηναϊκό