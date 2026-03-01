Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε, αλλά ρισκάραμε στο τέλος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό και αναφέρθηκε στην απόδοση της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός:

Μετά το τέλος της Ευρώπης πλέον η ομάδα είναι έτοιμη να στραφεί 100% στο πρωτάθλημα με τα ματς που απομένουν;

«Κάθε παιχνίδι είναι μία ιστορία και μέσα σε κάθε ιστορία υπάρχουν και άλλες μικρότερες. Τώρα γυρίσαμε στο πρωτάθλημα μετά από την Ευρώπη με στόχο να κερδίσουμε τον αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω κυριαρχήσαμε ωστόσο δυσκολευτήκαμε να σκοράρουμε. Σημειώσαμε τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και φαινόταν ότι πηγαίναμε για τη νίκη, αλλά στο τέλος «κοιμηθήκαμε» όλοι, ρισκάραμε και δεχτήκαμε ένα γκολ από τον αντίπαλο και κινδυνεύσαμε. Οπότε φαντάσου αν έγιναν όλα αυτά στο αποψινό ματς, τι μπορεί να γίνει στα επόμενα».

Πόσο σημαντικό θεωρείτε είναι ότι ο Ελ Κααμπί γύρισε στα γκολ;

«Ο Αγιούμπ δεν έπαιζε, οπότε αυτά τα πράγματα πηγαίνουν μαζί, επέστρεψε στο ποδόσφαιρο, επέστρεψε και στα γκολ, χωρίς γκολ ο Ελ Κααμπί είναι σα να μην παίζει».